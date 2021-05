I centri commerciali riaprono nei weekend: via allo shopping 7 giorni su 7 (Di domenica 23 maggio 2021) In questo fine settimana, nelle zone gialle, tornano attivi gli outlet e tutti i negozi nei grandi centri commerciali. Ripartenza in sicurezza dopo mesi di chiusura il sabato e la domenica. Resta l’obbligo di indossare la mascherina e mantenere il distanziamento. La direzione del Parco da Vinci e Da Vinci Village: “Un ritorno alla normalità che si aspettava da tempo” Leggi su tg24.sky (Di domenica 23 maggio 2021) In questo fine settimana, nelle zone gialle, tornano attivi gli outlet e tutti i negozi nei grandi. Ripartenza in sicurezza dopo mesi di chiusura il sabato e la domenica. Resta l’obbligo di indossare la mascherina e mantenere il distanziamento. La direzione del Parco da Vinci e Da Vinci Village: “Un ritorno alla normalità che si aspettava da tempo”

