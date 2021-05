I campionati che si decidono nel weekend (Di sabato 22 maggio 2021) Tutti hanno ancora qualcosa in ballo, ma solo in Francia e in Spagna i titoli si decideranno negli ultimi minuti di stagione Leggi su ilpost (Di sabato 22 maggio 2021) Tutti hanno ancora qualcosa in ballo, ma solo in Francia e in Spagna i titoli si decideranno negli ultimi minuti di stagione

Advertising

ZZiliani : Questo tweet leccaculo della Lega Serie A ?@SerieA? al tweet di #Ronaldo è la fotografia del calcio italiano oggi:… - virginiaraggi : Complimenti a #SimonaQuadarella, che oggi ha vinto gli 800 stile libero ai campionati europei di nuoto a Budapest.… - ZZiliani : È tutto così illecito, nel calcio italiano, dagli esami truffa per tesserare giocatori extracomunitari agli arbitri… - persemprecalcio : ?? Analizziamo tatticamente in che modo Gennaro #Gattuso ha 'aggiustato' il #Napoli, rimettendolo in lizza per la… - ilpost : I campionati che si decidono nel weekend -