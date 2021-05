Advertising

plutogno : RT @ilpost: I 90 anni di ATM, l’azienda dei trasporti di Milano - alimado798 : RT @maddoali: ATM ha un ruolo molto importante e efficace in Milano ?? Tanti auguri #ATM 90 anni @atm_informa siete speciali ? #22maggio… - ilpostdice : @ilpostdice 'che furono utilizzati anche sulle prime tranvie urbane, all’interno della città. Negli stessi ...' app… - maddoali : ATM ha un ruolo molto importante e efficace in Milano ?? Tanti auguri #ATM 90 anni @atm_informa siete speciali ?… - ilpost : I 90 anni di ATM, l’azienda dei trasporti di Milano -

Ultime Notizie dalla rete : anni ATM

Il Post

All'interno delle vetture inoltre speciali annunci sonori ricorderanno ai passeggeri che "da novant'è al servizio della città". Non solo, un "parti" d'eccezione è il regalo a tutti i ...Gli sportellistanno praticamente per sparire , avevamo iniziato a credere che si andasse ... In totale, da Nord a Sud, l'Italia negli ultimi dieci, ha perso il 27,4% delle proprie filiali. Ma ...Per l’anniversario l’Azienda Trasporti Milanesi festeggia con alcuni scatti fotografici che illustrano la sua evoluzione e il legame storico con la città ...Anche ad Alviano e Civitella del Lago sono presenti i nuovi ATM Postamat per i Piccoli Comuni. “Ringrazio Poste ...