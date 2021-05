Huffpost weekend | tra sogni strani | una caprese e due serie tv da paura

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 22 maggio 2021) Questa domenica, anzi per tutta la prossima settimana, dormite pure un po’ di più. Non preoccupatevi. Nessuno dirà più che siete meno bravi o efficienti rispetto a chi si alza presto. Leggete qua: il New Yorker ha riportato una ricerca che smentisce anni di teorie. La prima risaliva addirittura ad Aristotele che già raccomandava, tra le abitudini sane, quella di alzarsi prima dell’alba. Gli ultimi studi mettono invece in luce un altro aspetto, quello dei ritmi circadiani che governano il nostro corpo e il nostro spirito. In definitiva, la migliore soluzione potrebbe essere quella di individuare e abbracciare il nostro cronotipo. Secondo Sunita Sah, ricercatrice della Georgetown University è “incredibilmente difficile, se non impossibile, superare la tua predisposizione e forzare il tuo orologio interiore”. Quindi, chi ama alzarsi tardi può rincuorarsi: non è immorale e neppure pigro. ...