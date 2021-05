Hotel Transylvania 4: in uscita l’ultimo capitolo della saga (Di sabato 22 maggio 2021) Sony Pictures Animation annuncia l’arrivo nelle sale dell’ultimo film del franchise. Hotel Transylvania 4: Uno scambio mostruoso sbarcherà in Italia a settembre. Pare proprio che quest’anno le avventure di Dracula insieme ai suoi goffi amici mostri e alla figlia Mavis giungeranno al termine. Sony Pictures Animation ha reso noti i dettagli sull’ultimo lungometraggio della serie d’animazione Hotel Transylvania. Il franchise è nato quasi dieci anni fa, nel 2012, e prevede la sua conclusione con un quarto film nel 2021. La divertente saga ha incassato 1 miliardo e 360 milioni di dollari al botteghino nel corso degli anni, dando vita a diversi sequel, serie spin-off, cortometraggi, videogame e giocattoli. Ecco tutto ciò che sappiamo sul ... Leggi su donnaglamour (Di sabato 22 maggio 2021) Sony Pictures Animation annuncia l’arrivo nelle sale delfilm del franchise.4: Uno scambio mostruoso sbarcherà in Italia a settembre. Pare proprio che quest’anno le avventure di Dracula insieme ai suoi goffi amici mostri e alla figlia Mavis giungeranno al termine. Sony Pictures Animation ha reso noti i dettagli sullungometraggioserie d’animazione. Il franchise è nato quasi dieci anni fa, nel 2012, e prevede la sua conclusione con un quarto film nel 2021. La divertenteha incassato 1 miliardo e 360 milioni di dollari al botteghino nel corso degli anni, dando vita a diversi sequel, serie spin-off, cortometraggi, videogame e giocattoli. Ecco tutto ciò che sappiamo sul ...

