Hockey su ghiaccio | Mondiali Riga 2021 | Russia e Germania dominano | Danimarca ok

(Di sabato 22 maggio 2021) Gli appuntamenti concernenti idisu, in corso di svolgimento a, hanno infuocato la giornata di sabato 22 maggio. Successo di misura dellasulla Svezia per 4-3, in un derby nordico del Gruppo A deciso dai guizzi offensivi di un super Jensen, realizzatore in tre occasioni. Netta vittoria della, capolista nel Gruppo B, ai danni della Norvegia per 5-1; assoluto protagonista Pfoederl, a segno per due volte e trascinatore della selezione teutonica. Sempre nel raggruppamento B, la Finlandia non ha fallito lo scontro con gli Stati Uniti d’America: 2-1 firmato da Ohtamaa e Pakarinen. Tornando al Gruppo A, dominio dellasulla Gran Bretagna e punteggio eloquente, 7-1 devastante. Vittorie inoltre di ...

Il programma di Italia - Norvegia , gara valevole per i Mondiali maschili 2021 di su di Riga , in Lettonia. Dopo il primo incontro, che ha visto gli azzurri contrapposti alla Germania, la selezione italiana scende in campo nella rassegna iridata in nord Europa per l'... La gara della mattina ha messo l'una di fronte all'altra le prime due avversarie del nostro mondiale, La Germania che ci ha superato nel match inaugurale, era infatti opposta alla […] ...A Riga (Lettonia) proseguono i Mondiali 2021 di hockey ghiaccio. La Danimarca ha sconfitto la Svezia per 4-3, con una tripletta decisiva di Jensen. La Russia ha travolto la Gran Bretagna per 7-1 (spic ...