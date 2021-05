Hockey pista, Serie A1: Lodi è la prima finalista scudetto! I lombardi cappottano il Bassano (Di sabato 22 maggio 2021) L’Amatori Wasken Lodi è la prima finalista scudetto della Serie A1 2020/2021 di Hockey pista. E’ questo il verdetto netto che è emerso dalla gara -3 delle semifinali playoff, dove i lombardi hanno battuto per la terza volta consecutiva il Bassano. Gli uomini di Bresciani, dopo i primi due punti messi insieme nelle precedenti gare, hanno sconfitto 4-2 al PalaCastellotti i veneti, grazie alle doppiette di Mendez e Illuzzi. Ora la pallina passa all’altra semifinale: quella tra Forte dei Marmi e Follonica dove, in attesa della gara -3 di domani, la situazione è sull’1-1. PLAYOFF SCUDETTO – SEMIFINALI – GARA-3 Semifinale #2 – Gara-3 – Sabato 22 maggio 2021 – ore 20:45 – PalaCastellotti di LodiAMATORI WASKEN Lodi – UBROKER ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) L’Amatori Waskenè lascudetto dellaA1 2020/2021 di. E’ questo il verdetto netto che è emerso dalla gara -3 delle semifinali playoff, dove ihanno battuto per la terza volta consecutiva il. Gli uomini di Bresciani, dopo i primi due punti messi insieme nelle precedenti gare, hanno sconfitto 4-2 al PalaCastellotti i veneti, grazie alle doppiette di Mendez e Illuzzi. Ora la pallina passa all’altra semifinale: quella tra Forte dei Marmi e Follonica dove, in attesa della gara -3 di domani, la situazione è sull’1-1. PLAYOFF SCUDETTO – SEMIFINALI – GARA-3 Semifinale #2 – Gara-3 – Sabato 22 maggio 2021 – ore 20:45 – PalaCastellotti diAMATORI WASKEN– UBROKER ...

