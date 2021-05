Hockey ghiaccio | Mondiali 2021 | risultati 22 maggio Finlandia batte USA | successi di Russia e Germania

(Di sabato 22 maggio 2021) A Riga (Lettonia) proseguono idi. La Danimarca ha sconfitto la Svezia per 4-3, con una tripletta decisiva di Jensen. Laha travolto la Gran Bretagna per 7-1 (spicca la doppietta di Burdasov), infila così la seconda vittoria nel torneo e si porta in testa al gruppo A, dove la Svizzera ha ottenuto il suo primo successo (5-2 contro la Repubblica Ceca (doppiette di Meier e Hofmann). Laè riuscita nell’impresa di sconfiggere gli USA per 2-1, le reti di Ohtamaa e Pakarinen sono risultate decisive nella seconda frazione. Secondo successo per lache, dopo aver sconfitto l’Italia, regola la Norvegia (prossimo avversario degli azzurri) per 5-1. Il Kazakhstanla Lettonia soltanto ai tiri di rigore ...

Il programma di Italia - Norvegia , gara valevole per i Mondiali maschili 2021 di hockey su ghiaccio di Riga , in Lettonia. Dopo il primo incontro, che ha visto gli azzurri contrapposti alla Germania, la selezione italiana scende in campo nella rassegna iridata in nord Europa per l'incontro contro la Norvegia. Dopo la sconfitta 9-4 contro la Germania nel match d'esordio del Mondiale Top Division di hockey su ghiaccio, Frank e compagni tornano in pista domani alle 12.15 (le 11.15 in Italia) per affrontare la Norvegia.