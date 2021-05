Highlights e gol Real Madrid-Villareal 2-1: ultima giornata Liga 2020/2021 (VIDEO) (Di sabato 22 maggio 2021) Il VIDEO dei migliori momenti della sfida tra Real Madrid e VillaReal, valevole per l’ultima giornata della Liga spagnola 2020/2021 e terminata 2-1. Il gol di Yeremi Pino ha aperto le marcature in favore degli uomini in giallo: pallonetto fine e vincente, al termine di un’azione corale da vedere e rivedere. Doppio colpo madrileno con Benzema e Modric, allo scadere del confronto equilibrato. Di seguito gli Highlights integrali dell’incontro tra Real Madrid e VillaReal, aggiornati al termine dei 90?. IL VIDEL DEL GOL DI YEREMI PINO SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 22 maggio 2021) Ildei migliori momenti della sfida trae Villa, valevole per l’dellaspagnolae terminata 2-1. Il gol di Yeremi Pino ha aperto le marcature in favore degli uomini in giallo: pallonetto fine e vincente, al termine di un’azione corale da vedere e rivedere. Doppio colpo madrileno con Benzema e Modric, allo scadere del confronto equilibrato. Di seguito gliintegrali dell’incontro trae Villa, aggiornati al termine dei 90?. IL VIDEL DEL GOL DI YEREMI PINO SportFace.

