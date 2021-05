Harry e il nuovo retroscena che può distruggere tutti gli equilibri: L’alcolismo del principe (Di sabato 22 maggio 2021) Tira brutta aria nella Royal Family, mentre si prepara il nuovo telefilm su Harry e Meghan in uscita ad ottobre, tanti sono i retroscena dei duchi di Sussex sul passato a corte. Harry contro tutti Harry e MeghanUn’altra intervista shock del principe Harry nel nuovo show di Oprah Winfrey, “The Me You Can’t See”. “Bevevo tanto alcol quanto se ne beve in una settimana – ha detto raccontando del suo stato psicofisico alla morte improvvisa di Lady D -. Non perché mi divertissi ma perché cercavo di nascondere il dolore”. E accusa la famiglia reale: “Ogni richiesta di aiuto è stata accolta con silenzio totale, totale abbandono”. LEGGI QUI>>> Il principe Harry, diventa attore per una ... Leggi su kronic (Di sabato 22 maggio 2021) Tira brutta aria nella Royal Family, mentre si prepara iltelefilm sue Meghan in uscita ad ottobre, tanti sono idei duchi di Sussex sul passato a corte.controe MeghanUn’altra intervista shock delnelshow di Oprah Winfrey, “The Me You Can’t See”. “Bevevo tanto alcol quanto se ne beve in una settimana – ha detto raccontando del suo stato psicofisico alla morte improvvisa di Lady D -. Non perché mi divertissi ma perché cercavo di nascondere il dolore”. E accusa la famiglia reale: “Ogni richiesta di aiuto è stata accolta con silenzio totale, totale abbandono”. LEGGI QUI>>> Il, diventa attore per una ...

Advertising

Cosmopolitan_IT : Lady Gaga racconta le violenze subite #LadyGaga @ladygaga - VanityFairIt : Il duca di Sussex, durante la docuserie con Oprah Winfrey, ha messo al centro la questione paternità (nel ricordo d… - I_FANCY_HS : nuovo sogno strano: ero sotto un tendone, improvvisamente si materializzano lì gli oned e un botto di gente e comin… - juicehar : ma voi ci pensate al giorno in cui harry e louis si incontreranno di nuovo pubblicamente no perché io ci penso davvero spesso - domenicoabate4 : Harry accusa di nuovo la famiglia reale: 'Mia madre morta mentre stava con un non bianco. Ora tutti contro Meghan'… -