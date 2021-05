Greuther Furth-Fortuna Dusseldorf domenica | ore 15 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di sabato 22 maggio 2021) Tre squadre lottano per i due posti che danno diritto alla promozione diretta in Bundesliga, e una di queste è laFürth, che si trova al terzo posto e dunque dovrebbe giocare uno spareggio mai facile per le squadre di seconda divisione. La cosa positiva, dal punto di vista di queste tre squadre, è InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Greuther Furth

Infobetting

Bundesliga 2020/2021 13:00 Würzburger Kickers - VfL Osnabrück SpVggFürth - Karlsruher SC Fortuna Düsseldorf - Eintracht Braunschweig Germania > 3. Liga 2020/2021 14:00 Dynamo Dresden - ...Bundesliga 2020/2021 18:30 SpVggFürth - SV Sandhausen Germania > 3. Liga 2020/2021 19:00 Dynamo Dresden - MSV Duisburg Germania > Femminile 2. Bundesliga 2020/2021 Süd Eintracht Frankfurt ...Tiratissima la volata per evitare la retrocessione in Zweite Bundesliga. A due giornate dalla fine c'è solo un verdetto, quello della discesa dello Schalke dopo 30 anni. Tre squadre coinvolte, si dec ...ROMA REYNOLDS USA – Bryan Reynolds è stato convocato dal commissario tecnico degli Stati Uniti, Gregg Berhalter, in vista di alcuni impegni. Il terzino classe 2001 della Roma andrà in ritiro prima del ...