Grave incidete all’ESC Paura per la cantante Senhit e il rapper Flo Rida

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 22 maggio 2021) Panico all’Eurovision Sang Contest. Durante le prove della serata di venerdì, dove è stata attentata l’incolumità fisica di, rappresentate di San Marino, dei ballerini che compongono il suo corpo di ballo, e delamericano Flo, che l’accompagnava. LEGGI ANCHE => Via all’Eurovision song contest: storia e novità del Festival più famoso d’Europa L’incidente con la pedana rotante La penultima serata, prima della finalissima di stasera, stava per concludersi in disastro. Durante la prova finale di venerdì, sulla base della quale le giurie si sono espresse, si è verificato un incidente gravissimo che, per fortuna, non ha causato feriti gravi. La protagonista del disgraziato incidente è stata la rappresentate di San Marino, ragazza italo-eritrea, che si stava esibendo con i suoi ...