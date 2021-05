Governo, Di Battista: “E’ restaurazione, convinzioni M5S cominciano a vacillare” (Di sabato 22 maggio 2021) “Tu chiamala se vuoi… restaurazione. Sono passati 100 giorni da quando Draghi, dopo aver accettato l’incarico, presentò alla pubblica opinione la lista dei ministri. ‘Ne valeva la pena?’ mi chiesi allora. Il Movimento, nonostante una trattativa-Caporetto esultò per il SuperMinistro del grande SuperMinistero della grande SuperTransizione ecologica. Guardate adesso e fatelo senza i paraocchi dei tifosi. Nuove trivellazioni, servizio civile ambientale messo in naftalina, ‘reattorini’ nucleari proposti a destra e inceneritori (sapientemente chiamati termo-valorizzatori) a manca”. Così scrive su Facebook l’ex pentastellato Alessandro Di Battista. “La questione morale è sparita. Durigon – rincara Di Battista – è al suo posto nonostante frasi e concetti disdicevoli e pericolosi, nonostante frequentazioni indecorose, nonostante millanterie ... Leggi su italiasera (Di sabato 22 maggio 2021) “Tu chiamala se vuoi…. Sono passati 100 giorni da quando Draghi, dopo aver accettato l’incarico, presentò alla pubblica opinione la lista dei ministri. ‘Ne valeva la pena?’ mi chiesi allora. Il Movimento, nonostante una trattativa-Caporetto esultò per il SuperMinistro del grande SuperMinistero della grande SuperTransizione ecologica. Guardate adesso e fatelo senza i paraocchi dei tifosi. Nuove trivellazioni, servizio civile ambientale messo in naftalina, ‘reattorini’ nucleari proposti a destra e inceneritori (sapientemente chiamati termo-valorizzatori) a manca”. Così scrive su Facebook l’ex pentastellato Alessandro Di. “La questione morale è sparita. Durigon – rincara Di– è al suo posto nonostante frasi e concetti disdicevoli e pericolosi, nonostante frequentazioni indecorose, nonostante millanterie ...

