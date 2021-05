Gomorra, terminate ufficialmente le riprese dell’ultima stagione: festa sul set (Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono terminate ufficialmente questo pomeriggio le riprese della quinta e ultima stagione di Gomorra – La serie, il cult Sky original prodotto da Cattleya, che arriverà prossimamente su Sky e in streaming su NOW nei prossimi mesi. I fan di Gomorra sono in trepidante attesa, ma sulla data precisa c’è ancora un certo riserbo anche se un fondamentale indizio è stato dato da Marco D’Amore, che interpreta Ciro ed è stato regista della serie. L’attore casertano, nei giorni scorsi, in una storia instagram insieme con Salvatore Esposito si è lasciato scappare che mancano poco più di 4 mesi all’uscita della nuova stagione. Con ogni probabilità, quindi, Gomorra 5 sarà disponibile su Sky a partire dal mese di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sonoquesto pomeriggio ledella quinta e ultimadi– La serie, il cult Sky original prodotto da Cattleya, che arriverà prossimamente su Sky e in streaming su NOW nei prossimi mesi. I fan disono in trepidante attesa, ma sulla data precisa c’è ancora un certo riserbo anche se un fondamentale indizio è stato dato da Marco D’Amore, che interpreta Ciro ed è stato regista della serie. L’attore casertano, nei giorni scorsi, in una storia instagram insieme con Salvatore Esposito si è lasciato scappare che mancano poco più di 4 mesi all’uscita della nuova. Con ogni probabilità, quindi,5 sarà disponibile su Sky a partire dal mese di ...

