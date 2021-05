Golf | Phil Mickelson mantiene la testa del PGA Championship 2021 dopo il terzo giro Koepka lo tallona

(Di domenica 23 maggio 2021) Uno splendido sabato disi è appena concluso in Carolina del Sud, dove sull’Ocean Course di Kiawah Island è andato in scena ilround del PGA. Davanti a tutti si è confermato, al termine della giornata, l’eterno californiano, che a cinquant’anni compiuti con lo score di -7 andrà a caccia domani del sesto trofeo major della carriera, precedendo di un colpo il connazionale e rivale Brooks. Un avvio scintillante, quello di “Lefty” oggi, con cinque birdie nelle prime dieci buche che gli avevano permesso di portare il proprio vantaggio anche sulle quattro unità. Un piccolo ma grave passaggio a vuoto nella fase centrale delle back 9, però, è costato atre colpi neldi due buche ...

Advertising

vitasportivait : ? #Golf | #PGAChampionship Un po' a sorpresa Phil #Mickelson ???? è al comando del Pga Championship, 2° Major stagio… - MediasetTgcom24 : Dal nostro blog GOLFANDO Phil Mickelson ha vinto tutto in carriera tranne questa gara. Quest'anno la gioca per la… - golftgcom : Phil Mickelson allo #USOpen 2021: provaci ancora Lefty! -

Ultime Notizie dalla rete : Golf Phil

Corriere dello Sport.it

C'è il 'vecchio'Mickelson in testa al Pga Championship. Dopo due giri sul difficile ed affascinante Ocean ... Il suofatto di genio e di recuperi straordinari, di invenzioni e di tocchi fatati,...Ottava piazza (70, - 2), tra gli altri, per il californiano Collin Morikawa, campione in carica, e perMickelson. Mentre sono 16/i (71, - 1) Will Zalatoris (secondo da debuttante al The Masters),...Uno splendido sabato di golf si è appena concluso in Carolina del Sud, dove sull'Ocean Course di Kiawah Island è andato in scena il terzo round del PGA Championship 2021. Davanti a tutti si è conferma ...Johnson e Thomas, primo e secondo nel ranking mondiale, sono già stati eliminati. Davanti a tutti troviamo Phil Mickelson e Louis Oosthuizen ...