Global Health Summit, da Italia finanziamenti e 50 milioni di vaccini ai Paesi poveri (Di sabato 22 maggio 2021) Il 21 maggio si è concluso il Global Health Summit organizzato dalla Presidenza G20 e dalla Commissione Europea. l’Italia si è impegnata a donare 300 milioni di euro al Covax e 50 milioni di dosi di vaccino anti Covid-19. Il vertice ha riunito virtualmente i rappresentanti della comunità internazionale. Obiettivi: rafforzare la collaborazione internazionale, superare l’attuale pandemia e discutere come evitare che nuove crisi sanitarie di simile portata accadano in futuro. Draghi nel suo discorso d’apertura, ha spiegato che gli insegnamenti tratti da questa pandemia devono informare e guidare. Per una migliore, più efficace e più rapida cooperazione davanti alle sfide sanitarie che si proporranno. La comunità internazionale ha adottato un documento finale, la “Dichiarazione di Roma”. ... Leggi su ladenuncia (Di sabato 22 maggio 2021) Il 21 maggio si è concluso ilorganizzato dalla Presidenza G20 e dalla Commissione Europea. l’si è impegnata a donare 300di euro al Covax e 50di dosi di vaccino anti Covid-19. Il vertice ha riunito virtualmente i rappresentanti della comunità internazionale. Obiettivi: rafforzare la collaborazione internazionale, superare l’attuale pandemia e discutere come evitare che nuove crisi sanitarie di simile portata accadano in futuro. Draghi nel suo discorso d’apertura, ha spiegato che gli insegnamenti tratti da questa pandemia devono informare e guidare. Per una migliore, più efficace e più rapida cooperazione davanti alle sfide sanitarie che si proporranno. La comunità internazionale ha adottato un documento finale, la “Dichiarazione di Roma”. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il mondo sta entrando in una 'age of pandemics', l'età delle pandemie. Lo afferma il panel di 26 scienziati di tutt… - Palazzo_Chigi : #GlobalHealthSummit, Draghi in apertura dei lavori: La crisi globale non è finita. Dobbiamo agire in fretta, altrim… - Agenzia_Ansa : Covid, Draghi accoglie von der Leyen al Global Health Summit. La presidente della commissione Ue arrivata a Villa P… - Profilo3Marco : RT @tempoweb: Draghi non toglie la mascherina agli italiani. Per quanto dovremo portarla #mascherina #vaccino #covid #draghi #globalhealth… - formichenews : Agire in fretta per l’Africa. Il Global Health Summit letto da Mayer ?? -