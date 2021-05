Gli astronauti sulla Luna si orienteranno con tecnologia italiana (Di domenica 23 maggio 2021) Gli astronauti e i robot delle prossime missioni "Artemis" sulla Luna potrebbero orientarsi sul nostro satellite e comunicare, tra loro e con la Terra, anche grazie alla tecnologia italiana. L'Agenzia spaziale europea (Esa), infatti, nell'ambito del progetto "Moonlight" ha affidato a un consorzio internazionale guidato dall'italiana Telespazio, joint venture tra Leonardo e Thales, uno dei due studi indipendenti di fattibilità e sostenibilità e per i futuri servizi Lunari di comunicazione e posizionamento satellitari (Lunar Communications and Navigation Services, LCNS). Il contratto è stato firmato giovedì 20 maggio 2021, nel corso di un evento online. Così ad askanews Luigi Pasquali, Amministratore delegato di Telespazio. "Studieremo le architetture e ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 23 maggio 2021) Glie i robot delle prossime missioni "Artemis"potrebbero orientarsi sul nostro satellite e comunicare, tra loro e con la Terra, anche grazie alla. L'Agenzia spaziale europea (Esa), infatti, nell'ambito del progetto "Moonlight" ha affidato a un consorzio internazionale guidato dall'Telespazio, joint venture tra Leonardo e Thales, uno dei due studi indipendenti di fattibilità e sostenibilità e per i futuri serviziri di comunicazione e posizionamento satellitari (r Communications and Navigation Services, LCNS). Il contratto è stato firmato giovedì 20 maggio 2021, nel corso di un evento online. Così ad askanews Luigi Pasquali, Amministratore delegato di Telespazio. "Studieremo le architetture e ...

