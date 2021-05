Giuliano Sangiorgi, dall’intervento chirurgico al lutto che gli ha cambiato la vita: ecco oggi come sta (Di sabato 22 maggio 2021) Il frontman dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi, è stato vittima di una serie di problemi, da quelli alla gola fino alla morte del padre Giuliano Sangiorgi (Instagram)Il cantautore pugliese è famoso per aver fondato il gruppo “Negramaro”, del quale ne è l’interprete principale. Grazie al suo timbro unico di voce, è riuscito ben presto a spopolare tra il pubblico nostrano. La fondazione della suddetta band è avvenuta dopo il diploma da lui conseguito, per l’esattezza nel 2000. Uno dei più grandi successi è stato portato in occasione del cinquantacinquesimo Festival di Sanremo. In quell’anno infatti, ha cantato il brano intitolato “Mentre tutto scorre”, il quale non ha ottenuto immediatamente un gran consenso tra i giudici della kermesse, tuttavia è risultato una delle canzoni più ascoltate in radio nei ... Leggi su kronic (Di sabato 22 maggio 2021) Il frontman dei Negramaro,, è stato vittima di una serie di problemi, da quelli alla gola fino alla morte del padre(Instagram)Il cantautore pugliese è famoso per aver fondato il gruppo “Negramaro”, del quale ne è l’interprete principale. Grazie al suo timbro unico di voce, è riuscito ben presto a spopolare tra il pubblico nostrano. La fondazione della suddetta band è avvenuta dopo il diploma da lui conseguito, per l’esattezza nel 2000. Uno dei più grandi successi è stato portato in occasione del cinquantacinquesimo Festival di Sanremo. In quell’anno infatti, ha cantato il brano intitolato “Mentre tutto scorre”, il quale non ha ottenuto immediatamente un gran consenso tra i giudici della kermesse, tuttavia è risultato una delle canzoni più ascoltate in radio nei ...

