Giuliano Gemma: chi è il padre di Vera? incidente, come è morto (Di sabato 22 maggio 2021) Giuliano Gemma è stato un famoso attore e stuntman italiano di enorme successo ed è anche il padre di Vera Gemma. La donna è un’ex naufraga dell’edizione in corso de l’Isola dei Famosi ed è un personaggio televisivo ad ora molto presente in tv. Oggi, sabato 22 maggio, Vera Gemma sarà protagonista del salotto del pomeriggio di Canale Cinque a Verissmo condotto da Silvia Toffanin. Scopriamo qualcosa in più su di lui. Giuliano Gemma: chi è il padre di Vera? Giuliano Gemma nasce a Roma il 2 settembre 1938 ed è morto il 1 ottobre 2013 in un misterioso incidente. Lui da adolescente è stato dapprima un grande appassionato di sport e poi si è ... Leggi su puglia24news (Di sabato 22 maggio 2021)è stato un famoso attore e stuntman italiano di enorme successo ed è anche ildi. La donna è un’ex naufraga dell’edizione in corso de l’Isola dei Famosi ed è un personaggio televisivo ad ora molto presente in tv. Oggi, sabato 22 maggio,sarà protagonista del salotto del pomeriggio di Canale Cinque a Verissmo condotto da Silvia Toffanin. Scopriamo qualcosa in più su di lui.: chi è ildinasce a Roma il 2 settembre 1938 ed èil 1 ottobre 2013 in un misterioso. Lui da adolescente è stato dapprima un grande appassionato di sport e poi si è ...

Advertising

lellingw : RT @TinseltownTwins: Giuliano Gemma in Charleston (1974). #ClassicGuyOfTheWeek #GiulianoGemma - laertesteruel : RT @TinseltownTwins: Giuliano Gemma in Charleston (1974). #ClassicGuyOfTheWeek #GiulianoGemma - TinseltownTwins : Giuliano Gemma in Charleston (1974). #ClassicGuyOfTheWeek #GiulianoGemma - TinseltownTwins : Giuliano Gemma with Stefania Sandrelli in Delitto d'amore (1974). #ClassicGuyOfTheWeek #GiulianoGemma - TinseltownTwins : Giuliano Gemma #ClassicGuyOfTheWeek #GiulianoGemma -