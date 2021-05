Giulia Stabile: “Le bulle che mi maltrattavano a scuola si son fatte vive dopo Amici” (Di sabato 22 maggio 2021) Giulia Stabile questo pomeriggio è stata ospite a Verissimo da Silvia Toffanin dove ha potuto parlare dei suoi esordi, dell’esperienza ad Amici ed ovviamente di Sangiovanni: “E’ stato il mio primo bacio, gli ho scritto circa 30 lettere nel corso dei 6 mesi di programma“. Fra le varie chiacchiere, la conduttrice (che Giulia neanche conosceva fino a pochi mesi fa), le ha chiesto del suo periodo scolastico e delle bulle, che più volte l’hanno isolata e maltrattata. “Gli anni di scuola non sono stati belli, sono stata presa di mira a scuola, all’inizio da alcune ragazzine, poi da quelle che credevo amiche e che hanno voluto farsi belle agli occhi delle altre” – ha dichiarato la ballerina – “E poi è stato tutto un susseguirsi di farsi belle agli occhi delle altre ed io sono ... Leggi su biccy (Di sabato 22 maggio 2021)questo pomeriggio è stata ospite a Verissimo da Silvia Toffanin dove ha potuto parlare dei suoi esordi, dell’esperienza aded ovviamente di Sangiovanni: “E’ stato il mio primo bacio, gli ho scritto circa 30 lettere nel corso dei 6 mesi di programma“. Fra le varie chiacchiere, la conduttrice (cheneanche conosceva fino a pochi mesi fa), le ha chiesto del suo periodo scolastico e delle, che più volte l’hanno isolata e maltrattata. “Gli anni dinon sono stati belli, sono stata presa di mira a, all’inizio da alcune ragazzine, poi da quelle che credevo amiche e che hanno voluto farsi belle agli occhi delle altre” – ha dichiarato la ballerina – “E poi è stato tutto un susseguirsi di farsi belle agli occhi delle altre ed io sono ...

