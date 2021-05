Giro d'Italia tappa 15: percorso, altimetria, favoriti e orari tv (Di sabato 22 maggio 2021) Cittadella, 22 maggio 2021 " Alpi ancora protagoniste nella quindicesima tappa del Giro d'Italia 2021 . Con l'arrivo sullo Zoncolan è cominciata sul serio la lotta alla maglia rosa e potrebbe ... Leggi su quotidiano (Di sabato 22 maggio 2021) Cittadella, 22 maggio 2021 " Alpi ancora protagoniste nella quindicesimadeld'2021 . Con l'arrivo sullo Zoncolan è cominciata sul serio la lotta alla maglia rosa e potrebbe ...

Advertising

giroditalia : ??? Giro d’Italia 2021, Stage 14: Cittadella – Monte Zoncolan. Mysterious creatures - giroditalia : Buonanotte ?? Powerd by @ENIT_italia #Giro - giroditalia : Da Cittadella, con la sua bellissima cinta muraria, allo Zoncolan, al quale per difendersi bastano le pendenze che… - repubblica : Ciclismo, Giro d'Italia: Fortunato fa l'impresa sullo Zoncolan. Bernal vola, è sempre più rosa - bicitv : #Giro d’Italia: la favola di Lorenzo Fortunato sullo Zoncolan. 3° Covi. Bernal ha la rosa in pugno -