Giro d'Italia, Lorenzo Fortunato doma lo Zoncolan

Il bolognese stacca lo sloveno Jan Tratnik nella durissima fase finale. Il colombiano Egan Bernal mantiene la maglia rosa

giroditalia : ??? Giro d’Italia 2021, Stage 14: Cittadella – Monte Zoncolan. Mysterious creatures - giroditalia : Buonanotte ?? Powerd by @ENIT_italia #Giro - giroditalia : Da Cittadella, con la sua bellissima cinta muraria, allo Zoncolan, al quale per difendersi bastano le pendenze che… - bicitv : #Giro d’Italia: la favola di Lorenzo Fortunato sullo Zoncolan. 3° Covi. Bernal ha la rosa in pugno - Telefriuli1 : Il ciclista emiliano è il primo ad aver conquistato il Kaiser salendo dal versante di Sutrio Tweet di Salvini. ??… -