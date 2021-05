Giro d’Italia: Fortunato primo sullo Zoncolan, Bernal sempre in rosa (Di sabato 22 maggio 2021) Lorenzo Fortunato ha vinto per distacco la 14esima tappa del Giro d'Italia 2021, la Cittadella-Monte Zoncolan di 205 chilometri, frazione di montagna con traguardo in quota L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 22 maggio 2021) Lorenzoha vinto per distacco la 14esima tappa deld'Italia 2021, la Cittadella-Montedi 205 chilometri, frazione di montagna con traguardo in quota L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

giroditalia : ??? Giro d’Italia 2021, Stage 14: Cittadella – Monte Zoncolan. Mysterious creatures - Cyclingnewsfeed : Giro d'Italia: Lorenzo Fortunato wins stage 14 atop Zoncolan - Eurosport_IT : ?? Due parole: MONTE ZONCOLAN! Tappa assolutamente da non perdere ???? ?? H 11:30 - Cittadella - Zoncolan (205 km)… - SonDandelion : RT @RaiSport: ????? Lorenzo #Fortunato: 'Oggi dovevo andare in fuga' 'Sono partito per provare a vincere la tappa, in salita ho visto che st… - gilnar76 : GIRO D'ITALIA 2021: ZONCOLAN ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -