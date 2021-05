Giro d’Italia 2021, tappa di oggi Cittadella-Monte Zoncolan: percorso, altimetria, favoriti. Il giorno del Mostro (Di sabato 22 maggio 2021) È arrivato uno dei giorni più attesi in questo Giro d’Italia 2021. Una delle tappe che, sin dalla presentazione, ha promesso spettacolo: in programma la quattordicesima frazione, da Cittadella al Monte Zoncolan di 205 km. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. percorso La prima parte della tappa non presenta particolari difficoltà altimetriche se non per il GPM di quarta categoria di Castello di Caneva. Ad anticipare la grande battaglia che ci si attende sullo Zoncolan l’ascesa, tutt’altro che banale, al Forcella di Monte Rest, posta a circa 60 chilometri dal traguardo, con 10,5 chilometri al 6%. Al termine della discesa e dopo qualche insidioso sali ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) È arrivato uno dei giorni più attesi in questo. Una delle tappe che, sin dalla presentazione, ha promesso spettacolo: in programma la quattordicesima frazione, daaldi 205 km. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con, programma eLa prima parte dellanon presenta particolari difficoltà altimetriche se non per il GPM di quarta categoria di Castello di Caneva. Ad anticipare la grande battaglia che ci si attende sullol’ascesa, tutt’altro che banale, al Forcella diRest, posta a circa 60 chilometri dal traguardo, con 10,5 chilometri al 6%. Al termine della discesa e dopo qualche insidioso sali ...

Advertising

Eurosport_IT : MALEDIZIONE SPEZZATA NELLA CITTÀ DELL’AMORE ???? Giacomo Nizzolo, dopo 11 secondi posti, vince la sua prima tappa al… - Eurosport_IT : ?? 21 maggio 1983 ?? ?? A Montefiascone, Riccardo Magrini conquista una favolosa vittoria al Giro D'Italia ?????????… - giroditalia : ?? GIROglifici, il podcast a cura di @ciclismoliquido che racconta ogni sera i luoghi e i personaggi del #Giro d'It… - TheRealGlob86 : È stato bello vedere la partecipazione del paese intero per il passaggio del giro d'Italia e mia figlia in prima li… - AntoTavolieri : Il giro d'Italia in Molise,ecco le immagini di una 'terra vera' -