Giro d’Italia 2021, Lorenzo Fortunato: “Le gambe giravano benissimo. Prometto che non è finita qua” (Di sabato 22 maggio 2021) Lorenzo Fortunato, tra lo stupore generale, ha regalato il terzo successo consecutivo al Bel Paese sulle strade del Giro d’Italia 2021. E non parliamo di un trionfo qualsiasi, dato che il grimpeur della EOLO-KOMETA ha domato il temibile Monte Zoncolan. Per Fortunato, che è passato professionista nel 2019 con l’attuale Vini Zabù, si tratta del primo trionfo da professionista. Sicuramente non poteva esistere modo migliore per sbloccarsi. Ad ogni modo, Lorenzo Fortunato non è certo un corridore che scopriamo oggi. L’alfiere della EOLO-KOMETA, infatti, da U23 era arrivato al sesto posto al Giro della Valle d’Aosta 2018. La gara in questione è una delle più dure del calendario ciclistico internazionale e per riuscire a primeggiare bisogna ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021), tra lo stupore generale, ha regalato il terzo successo consecutivo al Bel Paese sulle strade del. E non parliamo di un trionfo qualsiasi, dato che il grimpeur della EOLO-KOMETA ha domato il temibile Monte Zoncolan. Per, che è passato professionista nel 2019 con l’attuale Vini Zabù, si tratta del primo trionfo da professionista. Sicuramente non poteva esistere modo migliore per sbloccarsi. Ad ogni modo,non è certo un corridore che scopriamo oggi. L’alfiere della EOLO-KOMETA, infatti, da U23 era arrivato al sesto posto aldella Valle d’Aosta 2018. La gara in questione è una delle più dure del calendario ciclistico internazionale e per riuscire a primeggiare bisogna ...

Advertising

giroditalia : ??? Giro d’Italia 2021, Stage 14: Cittadella – Monte Zoncolan. Mysterious creatures - Cyclingnewsfeed : Giro d'Italia: Lorenzo Fortunato wins stage 14 atop Zoncolan - Eurosport_IT : ?? Due parole: MONTE ZONCOLAN! Tappa assolutamente da non perdere ???? ?? H 11:30 - Cittadella - Zoncolan (205 km)… - SonDandelion : RT @RaiSport: ????? Lorenzo #Fortunato: 'Oggi dovevo andare in fuga' 'Sono partito per provare a vincere la tappa, in salita ho visto che st… - gilnar76 : GIRO D'ITALIA 2021: ZONCOLAN ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -