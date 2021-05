Giro d’Italia 2021, favoriti tappa di oggi Cittadella-Monte Zoncolan: borsino e stellette. Bernal favorito sul Mostro, attenzione a Yates e Carthy (Di sabato 22 maggio 2021) Iniziano le grandi montagne oggi al Giro d’Italia 2021 con la Cittadella-Monte Zoncolan, la quattordicesima frazione di quest’edizione della Corsa Rosa. Il grande favorito per il successo in vetta al Mostro della Carnia, che quest’anno verrà affrontato dal versante di Sutrio, come nel 2003, è la maglia rosa Egan Bernal (Ineos). Il colombiano, per ora, è stato il può forte in salita e potrebbe provare a fare un altro passo verso il successo finale del Giro. I suoi avversari più temibili, sulla carta, sono i britannici Hugh Carthy (EF Education-Nippo) e Simon Yates (BikeExchange), ambedue molto adatti a erte dalle pendenze proibitive come lo Zoncolan. ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) Iniziano le grandi montagnealcon la, la quattordicesima frazione di quest’edizione della Corsa Rosa. Il grandeper il successo in vetta aldella Carnia, che quest’anno verrà affrontato dal versante di Sutrio, come nel 2003, è la maglia rosa Egan(Ineos). Il colombiano, per ora, è stato il può forte in salita e potrebbe provare a fare un altro passo verso il successo finale del. I suoi avversari più temibili, sulla carta, sono i britannici Hugh(EF Education-Nippo) e Simon(BikeExchange), ambedue molto adatti a erte dalle pendenze proibitive come lo. ...

