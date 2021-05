Giro d’Italia 2021, Egan Bernal: “L’importante è che non ho dolore alla schiena” (Di sabato 22 maggio 2021) La quattordicesima tappa dell’edizione numero 104 del Giro d’Italia di ciclismo su strada oggi, sabato 22 maggio 2021, è partita da Cittadella ed è arrivata sul Monte Zoncolan dopo 205 km. E’ arrivata la fuga e ad imporsi è stato Lorenzo Fortunato, ma a sorridere è la Maglia Rosa, Egan Bernal, che ha staccato tutti i diretti rivali. Così il colombiano nelle interviste di rito a fine tappa ai microfoni di Rai 2: “Certamente era un test importante per tutti gli uomini di classifica. Un altro giorno con questa Maglia Rosa! Sono felice di essere stato bene oggi, e di non aver avuto male alla schiena“. Prosegue l’alfiere della Ineos Grenadiers: “In questo momento penso che sono in una posizione di privilegio, sono gli altri ragazzi che devono fare la corsa più dura, secondo ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) La quattordicesima tappa dell’edizione numero 104 deldi ciclismo su strada oggi, sabato 22 maggio, è partita da Cittadella ed è arrivata sul Monte Zoncolan dopo 205 km. E’ arrivata la fuga e ad imporsi è stato Lorenzo Fortunato, ma a sorridere è la Maglia Rosa,, che ha staccato tutti i diretti rivali. Così il colombiano nelle interviste di rito a fine tappa ai microfoni di Rai 2: “Certamente era un test importante per tutti gli uomini di classifica. Un altro giorno con questa Maglia Rosa! Sono felice di essere stato bene oggi, e di non aver avuto male“. Prosegue l’alfiere della Ineos Grenadiers: “In questo momento penso che sono in una posizione di privilegio, sono gli altri ragazzi che devono fare la corsa più dura, secondo ...

