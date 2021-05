Giro d’Italia 2021 | Bernal padrone ma lo Zoncolan incorona il sogno di Fortunato

Leggi su sportface

(Di sabato 22 maggio 2021) Era forse la tappa più attesa, il ritorno del “Kaiser” della Carnia. Locome sempre è sede di verdetti e di sconvolgimenti in classifica generale, ma la quattordicesima tappa delè soprattutto quella deldi Lorenzo. Il 25enne emiliano conquista infatti la sua prima vittoria da “pro” sulla salita simbolo della storia recente del ciclismo, succedendo nell’albo d’oro a campioni del calibro di Froome e Ivan Basso, che non a caso siede sull’ammiraglia del suo Team Eolo-Kometa. Una vera e propria favola, in una giornata in cui le pendenze monstre degli ultimi 3 chilometri hanno regalato spettacolo e informazioni importanti. L’ORDINE DI ARRIVO LA CLASSIFICA AGGIORNATA LE PAGELLE La prima vera montagna della Corsa Rosa numero 104 premia ancora la fuga, che stavolta ha il ...