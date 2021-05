Giovanni Falcone, dal “mistero dei pupi” alle storie della scorta: cinque libri per raccontare ai più giovani il giudice ucciso a Capaci (Di sabato 22 maggio 2021) Per chi oggi ha venti o trent’anni il 1992 è un anno come gli altri. Le stragi di Capaci e via D’Amelio rischiano di ridursi a poche righe del libro di storia, ma le vite di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino non possono essere relegate alle pagine da studiare. A 29 anni da quel 23 maggio – quando una strage di mafia uccise Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro – il dovere di far conoscere ai più giovani l’uomo e il magistrato riguarda tutti. Insegnanti in primis, ma anche genitori, educatori, parrocchie e associazioni che lavorano con i ragazzi. A dare una mano alla memoria, nel corso degli anni, ci ha pensato l’editoria, portando nelle librerie testi che raccontano di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021) Per chi oggi ha venti o trent’anni il 1992 è un anno come gli altri. Le stragi die via D’Amelio rischiano di ridursi a poche righe del libro di storia, ma le vite die Paolo Borsellino non possono essere relegatepagine da studiare. A 29 anni da quel 23 maggio – quando una strage di mafia uccise, la moglie Francesca Morvillo e gli agentiVito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro – il dovere di far conoscere ai piùl’uomo e il magistrato riguarda tutti. Insegnanti in primis, ma anche genitori, educatori, parrocchie e associazioni che lavorano con i ragazzi. A dare una mano alla memoria, nel corso degli anni, ci ha pensato l’editoria, portando nelle librerie testi che raccontano di ...

Advertising

SkyTG24 : Treccani pubblica la tesi di laurea di Giovanni Falcone - Tg3web : Domenica 23 maggio, l'anniversario della strage di Capaci. L'uccisione di Giovanni Falcone, della moglie Francesca… - Agenzia_Ansa : Giovanni Falcone aveva in programma di realizzare una 'banca delle voci' già note degli affiliati a Cosa nostra, da… - semeraro_g : @LupodiBrughiera chissà perché mi tornano alla mente gli occhi spiritati di Vincenzo Parisi che non riesce ad evi… - SimonaS1970 : RT @RaiCultura: Domani #23maggio è la #GiornataDellaLegalità, per l'occasione Rai Cultura ha prodotto un webdoc interamente dedicato a Giov… -