Giornata Nazionale delle Dimore Storiche 2021: aperture di ville, castelli e parchi (Di sabato 22 maggio 2021) Torna la Giornata Nazionale delle Dimore Storiche: aperture di ville, castelli e parchi in tutta Italia. Le informazioni utili. Domenica 23 maggio torna la Giornata Nazionale delle Dimore Storiche con l’undicesima edizione di aperture straordinarie di ville, parchi, palazzi, castelli in tutta Italia. La visite sono gratuite su prenotazione. Ecco tutto quello che bisogna sapere. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 22 maggio 2021) Torna ladiin tutta Italia. Le informazioni utili. Domenica 23 maggio torna lacon l’undicesima edizione distraordinarie di, palazzi,in tutta Italia. La visite sono gratuite su prenotazione. Ecco tutto quello che bisogna sapere. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

