Giornata mondiale della biodiversità Questa sconosciuta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 maggio 2021) Il 22 maggio si celebra la. È dal 1992, quando fu firmata la Convenzione di Rio sulla, che tutti si preoccupano, a parole, dello statodiversità biologica del pianeta. Si tratta del problema numero uno per la nostra sopravvivenza, concordano, consci che sia la nostra azione a portare a estinzioni di massa, che le Nazioni Unite hanno stimato di un milione di specie nei prossimi decenni. Per capire il significato di questo numero vale la pena ricordare che si stima che le specie attualmente viventi siano otto milioni: se ne scompare un milione la perdita è enorme. Ma queste sono stime. Gli zoologi, i botanici, i microbiologi hanno descritto circa due milioni di specie, mentre gli altri sei milioni sono ancora sconosciuti. Non ...