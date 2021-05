Giornata Mondiale della Biodiversità: oggi si celebra (Di sabato 22 maggio 2021) oggi si celebra la Giornata Mondiale della Biodiversità. Per Legambiente, questo sarà un decennio cruciale per fermarne la perdita Una Giornata importante. Il 22 Maggio si celebra la Giornata Mondiale della Biodiversità (International Day for Biological Diversity), evento istituito dalle Nazioni Unite per aumentare la consapevolezza sulla diversità biologica terrestre e la sua progressiva perdita. Il leitmotiv scelto per l’edizione 2021 è “Siamo parte della soluzione”, slogan volutamente connesso al tema 2020 “Le nostre soluzioni sono nella natura”. Le risorse della diversità biologica sono i pilastri su cui ancora oggi costruiamo ... Leggi su zon (Di sabato 22 maggio 2021)sila. Per Legambiente, questo sarà un decennio cruciale per fermarne la perdita Unaimportante. Il 22 Maggio sila(International Day for Biological Diversity), evento istituito dalle Nazioni Unite per aumentare la consapevolezza sulla diversità biologica terrestre e la sua progressiva perdita. Il leitmotiv scelto per l’edizione 2021 è “Siamo partesoluzione”, slogan volutamente connesso al tema 2020 “Le nostre soluzioni sono nella natura”. Le risorsediversità biologica sono i pilastri su cui ancoracostruiamo ...

