Giornata Mondiale della Biodiversità | le origini e il valore di questa ricorrenza

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 22 maggio 2021) Il 22 maggio si celebra in tutto il Pianeta la; unache sottolinea l’importanza di tutti gli esseri viventi. Ildiè atto a considerare come tutte le creature rivestano un ruolo fondamentale per la sopravvivenza di ogni specie., infatti, sta ad indicare il vasto patrimonio … L'articolo proviene da Velvet Gossip.