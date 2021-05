Giacomo Nizzolo | vince la 13 tappa della Corsa Rosa

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 22 maggio 2021) Il corridore Italianoha vinto lanumero 13 del Giro d’Italia con Egan Bernal che ha mantenuto la magliaa Verona. Grazie al record di 11 secondi di vantaggio è riuscito a sbaragliare la concorrenza.è campione Europeo e Italiano in carica e dopo la vittoria ha festeggiato il successo. Si è partiti da Ravenna per arrivare nel luogo magico e romantico di Verona che ospita le vicende di Giuletta e Romeo.13 del Giro D’Italia: mappa e altimetria: che cosa ha detto il pilota? Lapraticamente pianeggiante di 198 km da Ravenna era sempre destinata a finire in volata, anche se Edoardo Affini di Jumbo-Visma ha tentato una fuga in ritardo dagli uomini veloci sul ...