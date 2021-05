Gessica Notaro parla della condanna a Edson Tavares | ' Contenta che non abbiano fatto sconti'

(Di sabato 22 maggio 2021) 'Sonoche non abbia ricevuto nessuno sconto'. Ospite di ' Verissimo' ,hatorecente sentenzaCassazione che non ha voluto concedere nessun attenuante a...

'Sono contenta che non abbia ricevuto nessuno sconto'. Ospite di ' Verissimo' , Gessica Notaro ha parlato della recente sentenza della Cassazione che non ha voluto concedere nessun attenuante a Edson Tavares , l'uomo che l'aveva sfregiata con l'acido il 10 gennaio 2017. 'Un ... Gessica Notaro ripercorre la sua dolorosa storia di sofferenza e di rinascita nel salotto di Verissimo . Ospite di Silvia Toffanin nella puntata di oggi, la modella ricorda l'aggressione con l'acido ... "Sono contenta che non abbia ricevuto nessuno sconto". Ospite di " Verissimo", Gessica Notaro ha parlato della recente sentenza della Cassazione che non ha voluto concedere nessun attenuante a Ed ...