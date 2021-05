Gessica Notaro età | ex fidanzato | acido | storia | lavoro | tutto sull’ex Miss

Leggi su cityroma

(Di sabato 22 maggio 2021) Ospite dell’ultima puntata della stagione in corso di Verissimoè pronta a raccontare la sua, una vicenda che le ha cambiato la vita in modo radicale e che si augura non coinvolga più nessuna donna. Nata nel 1989 da madre argentina e padre calabreseè cresciuta nel riminese. Già a 17 anni ha sfilato come modella e nel 2007 ha partecipato aItalia, molto bella con tanti progetti da realizzare il suo futuro era roseo fino a quando la sua vita è stata stravolta da una violenza inaudita con cui ancora oggi fa i conti.solonotizie24: “Mi piace oggi ciò che vedo”, che ha anche intrapreso la carriera d’allenatrice d delfini lavorando per un ...