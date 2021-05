George Floyd ucciso un anno fa. La famiglia andrà alla Casa Bianca

(Di sabato 22 maggio 2021) Unfa, il 25 maggio del 2020, moriva. Un caso shock, documentato con un video impietoso di otto minuti e 46 secondi, che ha sconvolto l’America costringendola a fare i conti con l’uso eccessivo della forza da parte della polizia, il suo passato di schiavitù e un presente fatto ancora di razzismo. Per l’anniversario della morte del ‘gigante buono’ divenuto volto del movimento Black Lives Matter il presidente Joe Biden riceveladell’afroamericanoa Minneapolis dall’ex agente-carnefice Derek Chauvin, condannato dgiuria e in attesa di conoscere la sua sentenza definitiva.Per Biden si tratta di un appuntamento importante per ‘riunire’ gli Stati Uniti e gli americani dopo quattro anni ...

Un anno fa, il 25 maggio del 2020, moriva. Un caso shock, documentato con un video impietoso di otto minuti e 46 secondi, che ha sconvolto l'America costringendola a fare i conti con l'uso eccessivo della forza da parte della ...Il presidente americano Joe Biden riceverà la famiglia dialla Casa Bianca martedì 25 maggio, in occasione del primo anniversario della sua morte, avvenuta mentre veniva arrestato dalla polizia a Minneapolis ( CHI ERA ). La Casa Bianca non ha ..."Non devi poter respirare". Sono le parole pronunciate da un agente di polizia a William Jennette, un carcerato bianco morto in una prigione del Tennessee nel maggio del 2020. Un video mostra Jennette ...Un video inchiodò l'agente di polizia che lo fece morire per asfissia, il 25 maggio scorso. Il movimento Black Lives Matter ...