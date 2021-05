Genoa, Kallon: «Mi ispiro a Pandev, voglio arrivare il più in alto possibile» (Di sabato 22 maggio 2021) Mohamed Kallon, giocatore del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria contro il Cagliari Mohamed Kallon, giocatore che ha esordito stasera con la prima squadra del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Cagliari. EMOZIONE – «Sono molto felice per la vittoria e i miei compagni mi hanno subito fatto sentire in gruppo. Sono molto felice». PASSATO – «A 14 anni ho lasciato il mio paese per venire in Europa, ho preso un barcone e sono arrivato in Italia dopo 8 mesi di viaggio. Ho frequentato la scuola e poi ho iniziato a giocare a calcio, ho fatto il provino all’Entella e non è andato bene, ma a Genova fortunatamente è andato per il verso giusto e sono qui da 4 anni». DETERMINAZIONE – «voglio arrivare più in ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 maggio 2021) Mohamed, giocatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria contro il Cagliari Mohamed, giocatore che ha esordito stasera con la prima squadra del, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Cagliari. EMOZIONE – «Sono molto felice per la vittoria e i miei compagni mi hanno subito fatto sentire in gruppo. Sono molto felice». PASSATO – «A 14 anni ho lasciato il mio paese per venire in Europa, ho preso un barcone e sono arrivato in Italia dopo 8 mesi di viaggio. Ho frequentato la scuola e poi ho iniziato a giocare a calcio, ho fatto il provino all’Entella e non è andato bene, ma a Genova fortunatamente è andato per il verso giusto e sono qui da 4 anni». DETERMINAZIONE – «più in ...

