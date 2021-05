Genoa: 24 convocati di Ballardini per la sfida col Cagliari (Di sabato 22 maggio 2021) Ballardini convoca 24 calciatori per Cagliari – Genoa Sono 24 i convocati del tecnico Ballardini in vista della sfida fra Cagliari e Genoa, ultima giornata di Serie A. Questo l’elenco completo; Portieri: Marchetti, Paleari, Per Difensori: Criscito, Czyborra, Ghiglione, Goldaniga, Masiello, Zapata, Zappacos Centrocampisti: Badelj, Behrami, Melegoni, Portanova, Radovanovic, Rovella, Strootman, Za Attaccanti: Caso, Destro, Kallon, Pandev, Pjaca, Shomurodovjctain Calciomercato Genoa: arriva Sabelli La notizia era nell’aria da qualche giorno, ma adesso è arrivata di fatto la fumata bianca. Il Genoa infatti ha chiuso l’affare per il trasferimento di Stefano Sabelli all’ombra del Ferraris. Il terzino 28enne lascerà il Brescia ... Leggi su retecalcio (Di sabato 22 maggio 2021)convoca 24 calciatori perSono 24 idel tecnicoin vista dellafra, ultima giornata di Serie A. Questo l’elenco completo; Portieri: Marchetti, Paleari, Per Difensori: Criscito, Czyborra, Ghiglione, Goldaniga, Masiello, Zapata, Zappacos Centrocampisti: Badelj, Behrami, Melegoni, Portanova, Radovanovic, Rovella, Strootman, Za Attaccanti: Caso, Destro, Kallon, Pandev, Pjaca, Shomurodovjctain Calciomercato: arriva Sabelli La notizia era nell’aria da qualche giorno, ma adesso è arrivata di fatto la fumata bianca. Ilinfatti ha chiuso l’affare per il trasferimento di Stefano Sabelli all’ombra del Ferraris. Il terzino 28enne lascerà il Brescia ...

