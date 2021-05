Gattuso – Napoli, Ultras con il Mister: ”Ha trasmesso alla squadra il senso d’appartenenza!” (Di domenica 23 maggio 2021) Ultras: oggi ci sentiamo di rendere onore al merito al Mister Gattuso, più che per la qualificazione alla Champions League (traguardo ormai minimo), bensì per essere riuscito a trasmettere alla squadra il valore principale per noi tifosi: il senso d’appartenenza! A circa 24 ore dalla gara decisiva contro il Verona, il tifo organizzato del Napoli si schiera dalla parte di Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli che nelle prossime ore con ogni probabilità annuncerà il suo addio al club azzurro. Questo lo scritto del volantino -riportato da Sport Mediaset- degli Ultras azzurri: “Siamo giunti, finalmente, al capolinea di una stagione calcistica che verrà ... Leggi su retecalcio (Di domenica 23 maggio 2021): oggi ci sentiamo di rendere onore al merito al, più che per la qualificazioneChampions League (traguardo ormai minimo), bensì per essere riuscito a trasmettereil valore principale per noi tifosi: ilA circa 24 ore dgara decisiva contro il Verona, il tifo organizzato delsi schiera dparte di Gennaro, allenatore delche nelle prossime ore con ogni probabilità annuncerà il suo addio al club azzurro. Questo lo scritto del volantino -riportato da Sport Mediaset- degliazzurri: “Siamo giunti, finalmente, al capolinea di una stagione calcistica che verrà ...

