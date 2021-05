Galliani: "Ora tante cessioni. Buffon? Già finita" (Di sabato 22 maggio 2021) L'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha chiuso a un possibile arrivo di Gianluigi Buffon nel club brianzolo: 'E' finita ancora prima di cominciare', ha detto alla Gazzetta dello Sport. Il dirigente del Monza al Corriere della Sera ha invece espresso amarezza per la mancata promozione: 'Provo grande amarezza perché per un solo gol abbiamo fallito l'obiettivo. ... Leggi su sport.virgilio (Di sabato 22 maggio 2021) L'amministratore delegato del Monza Adrianoha chiuso a un possibile arrivo di Gianluiginel club brianzolo: 'E'ancora prima di cominciare', ha detto alla Gazzetta dello Sport. Il dirigente del Monza al Corriere della Sera ha invece espresso amarezza per la mancata promozione: 'Provo grande amarezza perché per un solo gol abbiamo fallito l'obiettivo. ...

Advertising

ildiavolo_d : RT @cmdotcom: #Monza, #Galliani: 'Che amarezza! #Berlusconi deluso, sul 2-0 sono andato in chiesa a pregare. Ora tante cessioni, su #Buffon… - MilanLiveIT : #Galliani deluso dopo l'uscita del #Monza dai play-off Ed ora punta ad un rossonero per la panchina ???? - LonigroMarco : EX MILAN, #Galliani: 'Le mie crisi depressive? Variano a seconda dell'ora in cui giocano #Monza e #Milan' - lccatt : RT @cmdotcom: #Monza, #Galliani: 'Che amarezza! #Berlusconi deluso, sul 2-0 sono andato in chiesa a pregare. Ora tante cessioni, su #Buffon… - ggittoss : RT @cmdotcom: #Monza, #Galliani: 'Che amarezza! #Berlusconi deluso, sul 2-0 sono andato in chiesa a pregare. Ora tante cessioni, su #Buffon… -