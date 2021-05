Fungo nero in India | cosa è l' orribile male che accompagna il Covid

Advertising

Il Covid continua a mietere vittime in India , dove s'è scatenata una delle epidemie di Coronavirus peggiori al mondo. Ma quello che ora davvero spaventa è il "" , che è stato rilevato tra i pazienti affetti da Covid - 19. La mucormicosi - ultima orribile complicazione legata in maniera indiretta al Covid - è causata dall'esposizione a un gruppo di ...Nei pazienti col sistema immunitario depresso ilsi fa strada più facilmente, da ferite, dal naso e dagli occhi, fino ai polmoni e al cervello. Per evitare che ilattacchi il cervello, ...La mucormicosi è un'infezione causata dall'esposizione a un gruppo di muffe e uccide un paziente su due o provoca orribili mutilazioni. Oltre 5.500 casi accertati ...Le autorità del Paese asiatico, già messo in ginocchio dal Covid, preoccupate per le migliaia di casi di mucormicosi ...