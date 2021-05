Friends: The Reunion sarà in diretta anche in Italia: l’uscita su Sky e Now è ufficiale (Di sabato 22 maggio 2021) Il 2021 è l’anno dei revival, o almeno così sembrerebbe. Oltre alla tanto chiacchierata nuova stagione di Sex and The City, un’altra pagina memorabile del piccolo schermo è pronta a fare il suo ritorno: Friends. Il prossimo giovedì 27 maggio, infatti, Rachel, Monica, Ross, Chandler, Joey e Phoebe si riuniranno a distanza di 17 anni dall’ultima puntata della serie. Un evento epocale che, fortunatamente, sarà visibile in contemporanea anche in Italia. Ebbene sì, lo speciale andrà in onda su Sky e in streaming su NOW lo stesso 27 maggio. Ma come abbiamo visto, oltre ai sei storici protagonisti il programma ha numerose sorprese in programma. Friends: The Reunion, sorpresa per i fan Italiani: lo speciale arriverà su Sky e Now in prima tv assoluta Quando nei mesi scorsi era ... Leggi su velvetmag (Di sabato 22 maggio 2021) Il 2021 è l’anno dei revival, o almeno così sembrerebbe. Oltre alla tanto chiacchierata nuova stagione di Sex and The City, un’altra pagina memorabile del piccolo schermo è pronta a fare il suo ritorno:. Il prossimo giovedì 27 maggio, infatti, Rachel, Monica, Ross, Chandler, Joey e Phoebe si riuniranno a distanza di 17 anni dall’ultima puntata della serie. Un evento epocale che, fortunatamente,visibile in contemporaneain. Ebbene sì, lo speciale andrà in onda su Sky e in streaming su NOW lo stesso 27 maggio. Ma come abbiamo visto, oltre ai sei storici protagonisti il programma ha numerose sorprese in programma.: The, sorpresa per i fanni: lo speciale arriverà su Sky e Now in prima tv assoluta Quando nei mesi scorsi era ...

