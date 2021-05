«Friends: The Reunion» in prima TV su Sky il 27 maggio (Di sabato 22 maggio 2021) Friends: The Reunion In contemporanea con il debutto americano, giovedì 27 maggio Friends: The Reunion arriva in prima TV anche su Sky e in streaming su Now. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, tutti anche produttori esecutivi della speciale Reunion, ritornano così sull’iconico palcoscenico che ha fatto di loro, che all’epoca della prima stagione di Friends erano quasi esordienti, dei personaggi conosciuti in tutto il mondo. Una vera e propria celebrazione dell’esperienza su quel set – lo Stage 24, negli studi Warner di Burbank – e dell’amicizia che su quelle tavole è nata. Friends: The Reunion vedrà alternarsi sul palco un numero importante ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 22 maggio 2021): TheIn contemporanea con il debutto americano, giovedì 27: Thearriva inTV anche su Sky e in streaming su Now. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, tutti anche produttori esecutivi della speciale, ritornano così sull’iconico palcoscenico che ha fatto di loro, che all’epoca dellastagione dierano quasi esordienti, dei personaggi conosciuti in tutto il mondo. Una vera e propria celebrazione dell’esperienza su quel set – lo Stage 24, negli studi Warner di Burbank – e dell’amicizia che su quelle tavole è nata.: Thevedrà alternarsi sul palco un numero importante ...

