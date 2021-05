Friends reunion, nuove FOTO dal set! Indizio spoiler clamoroso: torna? (Di sabato 22 maggio 2021) In attesa del 27 maggio arrivano nuove FOTO dal set di Friends reunion e lo spoiler emerso ha dato il via a una serie di ipotesi su quello che potremmo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 22 maggio 2021) In attesa del 27 maggio arrivanodal set die loemerso ha dato il via a una serie di ipotesi su quello che potremmo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

ilpost : La reunion di “Friends” sarà trasmessa in Italia da Sky e NOW in contemporanea con gli Stati Uniti - HuffPostItalia : 'Dopo 17 anni ancora nessun amico nero?': è polemica per la reunion di Friends (di A.Marrocco) - AMarya86 : RT @comingsoonit: Abbiamo una data anche per l'Italia ! La reunion di #Friends andrà in onda in Italia su @Sky e in streaming su @NOWTV_It… - RadioR101 : #R101News: ecco il trailer ufficiale della reunion di #Friends ???? - _PuntoZip_ : FRIENDS: THE REUNION – Su Sky e NOW dal 27 maggio, in contemporanea con gli Stati Uniti, l’evento TV dell’anno -