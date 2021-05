Friends, come e dove vedere la reunion della storica sitcom in Italia (Di sabato 22 maggio 2021) L’attesa è (quasi) finita: la data cerchiata in rosso per i tanti fan di Rachel, Monica, Ross, Chandler, Joey e Phoebe è quella del 27 maggio quando andrà in onda Friends: The reunion e il sogno di sedersi nuovamente sul celebre divano del Central Perk per parlare di amicizia, amori e vita con i protagonisti della serie tv cult diventerà realtà. L’appuntamento memorabile andrà in onda su HBO Max negli Stati Uniti e in contemporanea anche in Italia dove sarà visibile e sottotitolata su Sky e in streaming su Now. Lo speciale è diretto da Ben Winston, che ha anche il ruolo di produttore esecutivo insieme a quelli storici dello show: Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane e ai sei protagonisti. Il cast tornerà sul set della serie, lo Stage 24, per una reunion ... Leggi su dilei (Di sabato 22 maggio 2021) L’attesa è (quasi) finita: la data cerchiata in rosso per i tanti fan di Rachel, Monica, Ross, Chandler, Joey e Phoebe è quella del 27 maggio quando andrà in onda: Thee il sogno di sedersi nuovamente sul celebre divano del Central Perk per parlare di amicizia, amori e vita con i protagonistiserie tv cult diventerà realtà. L’appuntamento memorabile andrà in onda su HBO Max negli Stati Uniti e in contemporanea anche insarà visibile e sottotitolata su Sky e in streaming su Now. Lo speciale è diretto da Ben Winston, che ha anche il ruolo di produttore esecutivo insieme a quelli storici dello show: Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane e ai sei protagonisti. Il cast tornerà sul setserie, lo Stage 24, per una...

Advertising

Sofia28p : RT @GretaSmara: Attendo la reunion di #friends come se fosse veramente l'unica cosa bella che può capitare in questa annata #FriendsReunio… - crisntnll : ciao raga per tutte le persone che non sapevano come me dove vedere la reunion di friends in Italia HO APPENA SCOPE… - smiileharreh_ : RT @GretaSmara: Attendo la reunion di #friends come se fosse veramente l'unica cosa bella che può capitare in questa annata #FriendsReunio… - Benedetta001 : RT @GretaSmara: Attendo la reunion di #friends come se fosse veramente l'unica cosa bella che può capitare in questa annata #FriendsReunio… - herecvmesthesun : la reunion di friends è su sky ma io che non ho sky come faccio -