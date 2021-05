Fregata italiana in Egitto per i giochi di guerra del dittatore Al-Sisi (Di sabato 22 maggio 2021) Non conosce limiti il cinismo e l’ipocrisia delle autorità politiche di governo e delle forze armate italiane. Mentre si invoca verità e giustizia sull’efferato omicidio del ricercatore Giulio Regeni e si assicura l’opinione pubblica di aver “congelato” la cooperazione militare con l’Egitto del dittatore-generale al-Sisi, la Marina da guerra italiana non trova di meglio che inviare ad Alessandria d’Egitto uno dei suoi “gioielli”, la Fregata missilistica “Carlo Margottini” per condurre un’esercitazione a fuoco con un’unità della Marina egiziana fresca di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 22 maggio 2021) Non conosce limiti il cinismo e l’ipocrisia delle autorità politiche di governo e delle forze armate italiane. Mentre si invoca verità e giustizia sull’efferato omicidio del ricercatore Giulio Regeni e si assicura l’opinione pubblica di aver “congelato” la cooperazione militare con l’del-generale al-, la Marina danon trova di meglio che inviare ad Alessandria d’uno dei suoi “gioielli”, lamissilistica “Carlo Margottini” per condurre un’esercitazione a fuoco con un’unità della Marina egiziana fresca di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

