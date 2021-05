Franco Landella | a Foggia il sindaco leghista chiedeva mazzette per gli appalti La destra nelle carceri batte tutti i sondaggi

(Di sabato 22 maggio 2021) Sembra proprio che per sbloccarefermi al palo da anni, al’unica soluzione fosse quella di sganciare una mazzetta e godersi il risultato. Questo almeno è quanto emerge dall’inchiesta della Procura di, guidata dal procuratore Ludovico Vaccaro, con cui è finito ai domiciliari ildimissionario della Lega,, a cui sono contestati i reati di corruzione e tentata concussione.: ailper gliUno scandalo che coinvolge anche la dipendente comunale nonché moglie di, Daniela Di Donna, per la quale è stata disposta ...

robertosaviano : 'MINISTRO DELLA MALA VITA' Qui Matteo #Salvini con Franco Landella, sindaco leghista (dimissionario) di #Foggia, a… - petergomezblog : #Foggia, arrestato il sindaco dimissionario Franco Landella (Lega): è accusato di corruzione e tentata concussione - Mov5Stelle : Il sindaco di #Foggia, il leghista Franco Landella è stato arrestato e si trova ai domiciliari con le accuse di Cor… - Mauro5514 : RT @Mov5Stelle: Il sindaco di #Foggia, il leghista Franco Landella è stato arrestato e si trova ai domiciliari con le accuse di Corruzione… - giomasaniello : RT @robertosaviano: 'MINISTRO DELLA MALA VITA' Qui Matteo #Salvini con Franco Landella, sindaco leghista (dimissionario) di #Foggia, arres… -

1' di lettura Vivere Italia 21/05/2021 -, sindaco dimissionario di Foggia (Lega), è stato arrestato e posto ai domiciliari nell'ambito di una indagine condotta dagli agenti della Squadra mobile e del Servizio centrale ...Il sindaco dimissionario di Foggia,(Lega), è ai domiciliari con le accuse di corruzione e tentata concussione. Ai domiciliari anche due consiglieri comunali di maggioranza e un ...Incastrato da una registrazione, finisce agli arresti per corruzione il sindaco leghista di Foggia. Un caso tutt’altro che isolato. Più che nei sondaggi elettorali, la destra corre come non mai nelle ...Avrebbe preteso invano una tangente di 500mila euro (poi scesa a 300mila) per far approvare un appalto ventennale (mai aggiudicato) da 53 milioni per la gestione dell’illuminazione pubblica a Foggia e ...