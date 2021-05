Francesco Renga torna sui palchi per l’Acoustic Trio – Estate 2021 (Di sabato 22 maggio 2021) Pubblicate le date dell’Acoustic Trio di Francesco Renga. Con lui suoneranno Fulvio Arnoldi, Vincenzo Messina e Stefano Brandoni Riparte l’attività live del cantautore Francesco Renga: ecco le nuove date estive, confermate, dell’Acoustic Trio – Estate 2021 tour. “Era da un po’ che ci stavamo lavorando, e io morivo dalla voglia di potervelo comunicare!”, queste le parole del cantante. Che poi ha aggiunto: “Questa Estate finalmente dopo più di un anno potremo ritornare ad “abbracciarci” almeno con lo sguardo, e certamente con la musica. Ecco qui le prime date di questa meraviglia che finalmente può ricominciare. Sul palco saremo in quattro, sto lavorando ad una scaletta speciale con ... Leggi su lopinionista (Di sabato 22 maggio 2021) Pubblicate le date deldi. Con lui suoneranno Fulvio Arnoldi, Vincenzo Messina e Stefano Brandoni Riparte l’attività live del cantautore: ecco le nuove date estive, confermate, deltour. “Era da un po’ che ci stavamo lavorando, e io morivo dalla voglia di potervelo comunicare!”, queste le parole del cantante. Che poi ha aggiunto: “Questafinalmente dopo più di un anno potremo rire ad “abbracciarci” almeno con lo sguardo, e certamente con la musica. Ecco qui le prime date di questa meraviglia che finalmente può ricominciare. Sul palco saremo in quattro, sto lavorando ad una scaletta speciale con ...

