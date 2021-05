Formula Uno, a tutto Giovinazzi: “Auguro il meglio alla Ferrari…” (Di sabato 22 maggio 2021) Antonio Giovinazzi e la sua Alfa Romeo pronti per il GP di Monaco. Il pilota italiano, autore di una buona partenza in questo Mondiale 2021 di Formula Uno, si è sbottonato in una lunga intervista. Alfa Romeo, Giovinazzi: “Montecarlo è sempre speciale…” Ecco la bella intervista, realizzata da Sky Sport, ad Antonio Giovinazzi, il pilota dell’Alfa Romeo che si appresta, come i colleghi di pista, a gareggiare nel Gran Premio di Montecarlo: Spezza la concentrazione la sosta del venerdì a Montecarlo?“In un circuito normale sì, ma a Montecarlo che il weekend è così impegnativo no. Avere questa giornata per pensare a quanto fatto il giorno prima nelle libere, aiuta. Spezza il ritmo, forse, ma aiuta a respirare“. Perché è speciale Montecarlo?“Perché è soprattutto qui che il pilota fa la differenza. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 22 maggio 2021) Antonioe la sua Alfa Romeo pronti per il GP di Monaco. Il pilota italiano, autore di una buona partenza in questo Mondiale 2021 diUno, si è sbottonato in una lunga intervista. Alfa Romeo,: “Montecarlo è sempre speciale…” Ecco la bella intervista, realizzata da Sky Sport, ad Antonio, il pilota dell’Alfa Romeo che si appresta, come i colleghi di pista, a gareggiare nel Gran Premio di Montecarlo: Spezza la concentrazione la sosta del venerdì a Montecarlo?“In un circuito normale sì, ma a Montecarlo che il weekend è così impegnativo no. Avere questa giornata per pensare a quanto fatto il giorno prima nelle libere, aiuta. Spezza il ritmo, forse, ma aiuta a respirare“. Perché è speciale Montecarlo?“Perché è sopratqui che il pilota fa la differenza. ...

